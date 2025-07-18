Сегодня, 18 июля, послы Европейского союза одобрили 18-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, официальное утверждение будет получено сегодня, немного позже.

"Зеленый свет – послы ЕС одобрили санкции против РФ. Официальное одобрение позже сегодня", – написал Йозвяк.

Совет ЕС по общим вопросам официально одобрил 18-й пакет санкций против РФ, ранее после длительных дискуссий одобренный послами.

Об этом сообщила Дания, председательствующая в блоке.

Одобренные санкции ЕС снижают потолок цены на российскую нефть для G7 с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Также в пакете запрет "Северных потоков", ограничения для индийского НПЗ, китайских и российских банков, еще 105 судов теневого флота, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, называя этот пакет "одним из самых жестких".

"Мы усиливаем давление на военно-промышленный комплекс России, китайские банки, помогающие обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, которые используются в дронах. Впервые мы вводим санкции против реестра судов под флагом страны и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии", - заявила верховный представитель ЕС.

Ранее принятие этих санкций несколько раз блокировала, в частности, Словакия из-за запланированного отказа от российского газа, но вчера она согласилась на их принятие.

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