Президент США Дональд Трамп объявил, что для Индии будут введены пошлины в размере 25%. Также он упомянул о торговле Нью-Дели с РФ.

Пост на эту тему глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Индия всегда покупала большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии в России вместе с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это не хорошо!" - написал Трамп.

Он также заверил, что уже с 1 августа введет, как и обещал, пошлины и в отношении всех остальных стран, с которыми не удалось согласовать торговые сделки.

"Время до первого августа - это время до первого августа - оно остаётся в силе и продлено не будет. Большой день для Америки!" - добавил президент США.

С Китаем США накануне продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Но от покупки российской нефти Пекин не отказался. В КНР заявили, что являются суверенным государством с собственными энергетическими потребностями, и закупки нефти будет определять внутренняя политикай страны.

Вообще эксперты считают, что угроза вторичных пошлин от США для покупателей российской нефти вряд ли остановит войну в Украине.