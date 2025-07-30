Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины для покупателей российской нефти вряд ли остановят войну.

Такое мнение высказали опрошенные газетой The New York Times эксперты.

Издание написало, что и сам Трамп допустил, что угроза может оказаться безрезультатной.

"Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Владимир Путин - Ред.), очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введём тарифы и всё, что с этим связано. Это может повлиять, а может и нет. Но может повлиять", - сказал президент США.

Эксперты отмечают, что ультиматум Трампа вряд ли изменит позицию Путина, поскольку он "начал миссию, которую считает исторической: вернуть Украину под контроль Кремля", уверен в своём превосходстве на поле боя, а российская экономика пока способна выдерживать западные санкции.

Тем не менее Россия по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Вторичные тарифы затронут Китай, Индию и Турцию и могут привести к эскалации глобальной торговой войны Трампа. Это, в свою очередь, способно вызвать резкий скачок мировых цен на нефть, которые Запад пытался сдерживать "потолком цен", хотя эта стратегия уже и так в значительной степени провалилась. Трамп заявил, что его не волнует влияние санкций на рынок нефти.

Эксперты по внешней политике считают, что у президента США есть и другие экономические и военные варианты, чтобы заставить Россию прекратить войну. Её экономика все еще уязвима, Трамп может ударить по частям банковской системы РФ, установить потолок цен на нефть и использовать своё влияние на внешнюю политику и торговые сделки с европейскими союзниками.

Напомним, Китай уже, по сути, отверг требование США отказаться от российской нефти.

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