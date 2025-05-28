В Белом доме назвали "неудачным" и "безрассудным" заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о риске третьей мировой войны из-за угроз президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог в соцсети X призвал РФ прекратить обстрелы Украины и скорее предоставить свои условия мира.

"Разжигание страхов перед третьей мировой войной - неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, неподобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ждем получения меморандума РФ (перечня условий), который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь сейчас", - написал Келлог.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", и с Россией могли бы уже случиться "очень плохие вещи", если бы не президент США. На это заявление и отреагировал Медведев.

Ранее президент США объяснил, почему ему так важно добиться мирного разрешения войны в Украине.

"Я пытаюсь спасти множество жизней в мире. Знаете, Украина и Россия - это не наши жизни, но это может закончиться третьей мировой войной", - сказал Трамп.