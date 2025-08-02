Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у России, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа и западных СМИ.

Об этом сообщают источники индийского информационного агентства ANI. Ту же информацию публикует деловое издание Mint (издается одной из крупнейших медиагрупп страны Hindustan Times Media).

Собеседники изданий пишут, что решения индийских НПЗ о закупках "определяются ценой, типом нефти, запасами, логистикой и другими экономическими факторами".

В Индии опасаются, что вытеснение российской нефти с мирового рынка толкнет цены вверх, поскольку Россия - второй в мире производитель нефти с объёмом добычи около 9,5 млн баррелей в сутки, и покрывает почти 10% мирового спроса.

"Если бы Индия не начала закупать российскую нефть со скидкой, при этом на фоне сокращения добычи странами ОПЕК на 5,86 млн баррелей в сутки, мировые цены могли бы превысить мартовский пик 2022 года в $137 за баррель, что усилило бы инфляционное давление по всему миру", - заявили в индийских деловых кругах.

Ранее Трамп объявил, что США введут 25-процентную пошлину "плюс штраф" на товары из Индии. Он объяснил санкции тем, что Индия закупает "большую часть" своего военного снаряжения и энергии у России - "в то время, как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".

После этого агентство Reuters сообщило, что государственные НПЗ Индии приостановили закупки российской нефти. Однако, указывают индийские медиа, это не соответствует действительности.