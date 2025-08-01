Журналисты узнали, чем Москва может ответить на прекращение закупок российской нефти Индией
Если президент США Дональд Трамп добьётся прекращения закупок российской нефти Индией, Кремль может ответить отключением нефтепровода Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), через который США и компании Chevron, Exxon, Shell и др. экспортируют до 1 миллиона баррелей в сутки из Казахстана через Новороссийск.
Об этом пишет агентство Reuters.
По его данным, Индия сейчас закупает до 2 миллионов баррелей в сутки и обеспечивает 35% импорта нефти из РФ, являясь крупнейшим покупателем российской нефти после 2022 года. Отказ Индии от поставок ударит по продажам ключевого сорта нефти Urals и приведёт к обвалу доходов РФ.
Потенциальная остановка CPC и индийского направления создаст дефицит в 3,5 миллиона баррелей в сутки – это 3,5% мирового предложения. Цена нефти может взлететь выше 80 долларов за баррель, предупреждают аналитики JP Morgan.
Отмечается, что удар по российскому экспорту может также привести к сокращению добычи и ещё большему дисконту при продаже черного золота в другие страны, включая Египет, Пакистан и Малайзию.
Напомним, на днях Трамп объявил, что для Индии будут введены пошлины в размере 25%.
Одновременно с этим стало известно, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти еще на прошлой неделе.