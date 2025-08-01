Если президент США Дональд Трамп добьётся прекращения закупок российской нефти Индией, Кремль может ответить отключением нефтепровода Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), через который США и компании Chevron, Exxon, Shell и др. экспортируют до 1 миллиона баррелей в сутки из Казахстана через Новороссийск.

Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, Индия сейчас закупает до 2 миллионов баррелей в сутки и обеспечивает 35% импорта нефти из РФ, являясь крупнейшим покупателем российской нефти после 2022 года. Отказ Индии от поставок ударит по продажам ключевого сорта нефти Urals и приведёт к обвалу доходов РФ.

Потенциальная остановка CPC и индийского направления создаст дефицит в 3,5 миллиона баррелей в сутки – это 3,5% мирового предложения. Цена нефти может взлететь выше 80 долларов за баррель, предупреждают аналитики JP Morgan.

Отмечается, что удар по российскому экспорту может также привести к сокращению добычи и ещё большему дисконту при продаже черного золота в другие страны, включая Египет, Пакистан и Малайзию.

Напомним, на днях Трамп объявил, что для Индии будут введены пошлины в размере 25%.

Одновременно с этим стало известно, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти еще на прошлой неделе.