Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти. Причем это произошло еще на прошлой неделе. Причиной могут быть не только угрозы пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, но и сокращение скидок в этом месяце.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, в последние дни четыре нефтеперерабатывающих завода Индии, которые регулярно закупают российскую нефть, перешли на спотовые рынки для замещения поставок: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Mangalore Refinery Petrochemical Ltd и Bharat Petroleum Corp.

В основном предприятия закупают ближневосточные сорта черного золота, такие как нефть марки Murban из Абу-Даби и западноафриканская нефть.

При этом не уточняется, продолжают ли закупки частные НПЗ, которые тоже являются крупными покупателями российской нефти в Индии (государственные НПЗ контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей страны).

Напомним, на днях Трамп объявил, что для Индии будут введены пошлины в размере 25%.

Что означают жесткие заявления Трампа в адрес Индии по поводу ее торговли с РФ, мы разбирались в отдельном материале.