Международная межправительственная организация ОПЕК+, в которую входит Россия, согласовала очередное рекордное увеличение добычи нефти в сентябре. Участники организации договорились об увеличении добычи примерно на 548 000 баррелей в день в следующем месяце.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, это завершает отмену сокращения на 2,2 миллиона баррелей, принятого восемью странами в 2023 году. Причем на год раньше запланированного срока.

Воскресное решение было принято на фоне усиления дипломатического давления президента США Дональда Трампа на Россию, одного из лидеров ОПЕК+. Трамп пригрозил Москве введением дополнительных пошлин для её покупателей нефти, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине.

Также перебои с поставками российской нефти грозят ростом цен на сырую нефть и противоречат неоднократным призывам Трампа к снижению цен на нефть.

Ранее в Bloomberg писали, что Индия не остановила закупки российской нефти несмотря на угрозы Трампа.

О том, что означают жесткие заявления Трампа в адрес Индии, мы рассказывали в отдельном материале.