Президент США Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины для Индии за покупку российской нефти.

Об этом он написал в соцсетях.

"Индия не просто скупает огромные объёмы российской нефти — значительную часть из купленной нефти она затем перепродаёт на открытом рынке с большой прибылью. Её не волнует, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. В связи с этим я существенно повышу тариф, который Индия платит США", - написал глава Белого дома.

Напомним, с 1 августа пошлина для Индии составляет 25%.

Сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые высказался о нарастающем торговом конфликте с США. Он призвал граждан Индии покупать товары местного производства, чтобы смягчить последствия для экономики в условиях повышенной глобальной неопределенности.