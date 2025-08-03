Индии грозят многомиллиардные убытки, если Нью-Дели откажется от закупок российской нефти, как этого требует президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Как пишет издание, Индия приспособилась перерабатывать и экспортировать нефть из России в третьи страны, что позволило индийским компаниям получать рекордную прибыль. Отказ от закупок нефти из РФ повлечёт катастрофическое падение доходности внешней торговли.

"Финансовые последствия будут огромны. Если предположить что скидка в 5 долларов за баррель сократится при поставках 1.8 млн. баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличится на 9-11 миллиардов долларов в год. Но убытки могут оказаться ещё выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти", – пишет Bloomberg.

Российская нефть составляет 35–40% потребления сырой нефти в самой Индии. Относительно невысокая её стоимость помогает правительству снизить общие затраты на импорт энергоносителей, контролировать розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию в стране.

Напомним, в Bloomberg писали, что Индия не остановила закупки нефти у РФ – несмотря на угрозы США.

Ранее Китай отверг требования Штатов отказаться от российского сырья.