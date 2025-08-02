Законопроект о пошлинах в отношении главных покупателей российского сырья Штаты не примут до осени, несмотря на призывы ряда сенаторов.

Об этом пишет американское политическое издание The Hill.

"Хотя ярые сторонники поддержки Украины в сенате хотели, чтобы законопроект о санкциях был принят до месячного перерыва, в итоге они полностью оставили решение за Трампом - по крайней мере, на лето", - сообщает издание.

Хотя некоторые члены правительства открыто выражали желание проголосовать до начала каникул, но "никаких объявлений по поводу графика голосования по законопроекту Линдси Грэма – Ричарда Блюменталя не было" (этот законопроект вводит 500%-е пошлины против стран, торгующих с РФ).

Несмотря на это, ряд сенаторов считают, что сам факт существования законопроекта уже оказывает влияние на Кремль. По словам Блюменталя, "это придало идее санкций вес и импульс, и теперь даже президент Трамп, который раньше, казалось, был лучшим другом Путина, выдвигает ему ультиматумы: прекратить войну или столкнуться с санкциями".

Напомним, для прекращения огня Путин потребовал от Киева вывода ВСУ из четырех областей Украины и объявлении об отказе вступления в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести санкции против России.