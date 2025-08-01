Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп использует "разрушительные тарифы и санкции" как рычаг давления на Москву чтобы добиться прекращения огня в Украине к 8 августа.

Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в кратком интервью прессе во время посещения "Рамштайн".

Уитакер подчеркнул, что введение вторичных санкций и тарифов против стран, торгующих с Россией, лишит Москву её ключевых торговых партнёров и возможности финансировать дальнейшие военные действия.

"Президент Трамп, безусловно, лучше всех понимает, что такое рычаги давления. И я считаю, что его заявление о введении действительно, как я бы сказал, разрушительных тарифов и санкций против России 8 августа – в случае отсутствия режима прекращения огня – это серьёзный шаг. Потому что как Россия финансирует эту войну? Как она может платить новобранцу, обычному солдату, который, скорее всего, отправится на фронт и погибнет через две недели после минимальной подготовки? Им приходится платить эквивалент $100 000 за участие в войне. И суть в том, что Путину нужно продавать нефть. Он продаёт её Китаю, Индии, Бразилии. И теперь эти страны столкнутся с серьёзными последствиями за ведение бизнеса с Россией. У России не останется друзей, не будет торговых партнёров, и её способность финансировать войну прекратится", – заявил постпред США Уитакер.

Ранее Трамп заявил, что десятидневный срок ультиматума для прекращения огня в Украине начался 29 июля. Судя по сообщению США в ООН, Вашингтон будет считать 8 августа последний днём для ответа на ультиматум.

Также в Politico писали, что Восточная Европа боится, что Трамп предложит Путину экономическую сделку для урегулирования российско-украинского конфликта.