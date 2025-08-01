Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, стороны обсудили несколько тем: обстрелы Киева, необходимость увеличения производства дронов, санкции и дипломатическую работу с партнерами в Европе и США.

"Также мы говорили о санкциях. Россия их действительно боится, как бы ни пыталась притворяться, что это ее не обходит. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", - написала пресс-служба Зеленского.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера добавило, что Стармер и Зеленский в ходе телефонного разговора высоко оценили ультиматум Дональда Трампа, выдвинутый России.

"Оба лидера приветствовали новый срок, установленный президентом для России", – заявил представитель канцелярии.

По его словам, Стармер и Зеленский стремятся к тому, чтобы Россия "добилась значительного прогресса" в достижении мирного соглашения.

Между тем сегодня Зеленский снова призвал к личной встрече с Владимиром Путиным.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ультиматум главы Белого дома, по которому тот отвел России 10 дней на завершение войны в Украине.