Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Владимира Путина о желании установить "прочный и долгосрочный мир в Украине" снова призвал к личной встрече.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, он готов к встрече на высшем уровне.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время.

Мы понимаем, кто принимает решение в России и кто должен завершить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России", - написал Зеленский.

При этом он поблагодарил западных партнеров в помощи и содействии в достижении мира.

"Мы видим и поддерживаем усилия президента Дональда Трампа для окончания российской войны, всех убийств и достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь", - подытожил президент.

Напомним, сегодня Путин заявил, что условия РФ для прекращения огня в Украине остаются теми же, что в июне прошлого года.

Ранее Трамп выдвинул Путину 10-дневный срок на прекращение огня в Украине, грозя в противном случае санкциями. По сути от российского президента сегодня прозвучал ответ на этот ультиматум.