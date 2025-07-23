Только встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может разблокировать мирное урегулирование.

Об этом заявил глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров по итогам переговоров с россиянами в Турции.

По его словам, главными темами переговоров были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

"Сегодня по поручению президента украинская делегация прибыла в Стамбул. Перед переговорами провели финальную подготовку. Мы продолжаем работать ради справедливого и устойчивого мира... Такая встреча (лидеров) способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность", – сказал Умеров.

Он добавил, что Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

По его словам, все технические механизмы для прекращения огня в Украине хорошо известны. Единственное препятствие – это "неконструктивная" позиция Москвы.

Также Умеров подтвердил, что достигнута договоренность об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

Ранее те же темы переговоров называл советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

А позавчера Зеленский говорил, что подготовка его встречи с российским президентом будет одной из тем переговоров в Стамбуле.

