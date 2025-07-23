Компромисс Украины и РФ по миру на переговорах маловероятен - New York Times
Компромисс Украины и РФ по миру на вечерних запланированных переговорах в Стамбуле маловероятен. Основное внимание будет уделяться второстепенным вопросам.
Об этом сообщает The New York Times.
"Ожидания того, что стороны согласятся на мирные условия в среду, крайне низки. Вместо этого аналитики будут ожидать постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания", - пишет газета, имея в виду продолжение обменов пленными и телами.
Издание пишет, что передача тел "может дать Кремлю политические преимущества, поскольку это может вынудить Киев увеличить официальные цифры потерь".
Россия же заявила, что уже передала Украине более 7000 тел, а в обмен Киев вернул около 100 тел.
Предполагается, что причиной, по которой Киев и Москва вообще идут на переговоры, является президент США Дональд Трамп, который давит на обе стороны.
Однако, по мнению некоторых аналитиков, сам факт публикации обеими сторонами своих мирных условий свидетельствует о дипломатическом прогрессе.
Причины и следствия того, почему возобновляются переговоры Украины и России, мы разбирались в отдельном материале.