Переговоры делегаций России и Украины ожидаются в среду вечером, но время еще уточняется. Они пройдут в Стамбуле, как и первые два раунда.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на информированный турецкий источник.

"Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00 по Москве (совпадает со временем по Киеву - Ред.), но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются", — сказал собеседник журналистов.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила готовность обеспечивать безопасность обеих сторон. В Анкаре ожидают, что итоги встречи будут конструктивными, а диалог продолжится.

Вчера Банковая и Кремль назвали разные даты переговоров в Стамбуле: Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет в среду, 23 июля; а в РФ заявили, что новый раунд переговоров с Украиной состоится 24 июля.

Между тем западные СМИ пишут, что Украину к переговорам с РФ подтолкнула перепалка Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая произошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.