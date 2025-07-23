Третий раунд переговоров между делегациями Украины и РФ состоится сегодня в Стамбуле в 19:00, сообщили украинским СМИ в пресс-службе администрации президента Турции. Турецкие СМИ также подтвердили эту информацию.

По данным Суспильного, украинская делегация уже отправилась в Стамбул.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация также уже отправилась в Стамбул, где вечером запланирован третий раунд переговоров с Украиной.

По его словам, состав делегации РФ остался прежним, а возглавляет ее Владимир Мединский.

Украинскую же делегацию на переговорах вновь возглавит секретарь СНБО и бывший глава Министерства обороны Рустем Умеров. Также в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента.

Накануне обсуждения мирных меморандумов сегодня вечером Украина и Россия раскритиковали условия друг друга.

"Ничто в этом (российском) меморандуме не применимо", — заявил замглавы МИД Украины и член переговорной группы Сергей Кислица в интервью Liberation.

"Разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны", - заявил спикер Кремля Песков.

Напомним, Украина призывает объявить длительное перемирие и затем обсуждать условия мира.

Россия требует для перемирия либо вывести ВСУ из четырех областей Украины, либо подписать "дорожную карту", куда включен вывод украинских войск, а также элементы "демилитаризации" и "денацификации"

Детальнее российские предложения мы анализировали в отдельном материале.

Накануне в Кремле также заявляли, что не ожидают "прорывов" в предстоящих переговорах с Украиной. Зеленский же заявлял, что подготовка встречи президентов Украины и РФ будет одной из тем переговоров в Стамбуле.