Одна из целей сегодняшних стамбульских переговоров - подготовка встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом написал в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Стамбульский формат имеет важные и конкретные цели. Первая – обмен пленными. Два предыдущих раунда позволили значительно увеличить количество освобождённых украинцев, в том числе и гражданских. Вторая – возвращение депортированных детей. Эта гуманитарная миссия должна стать ключевым пунктом обсуждения. Третья – подготовка будущих переговоров на уровне лидеров. Окончательные решения в Кремле принимает только один человек. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что завершение войны возможно только при прямом участии руководителей двух государств. Стамбул – это еще один шаг к реалистичным решениям, и украинская делегация будет работать именно на такой результат", – написал Подоляк.

Позавчера сам Зеленский говорил, что подготовка его встречи с российским президентом будет одной из тем переговоров в Стамбуле.

Ранее мы сообщали о старте нового раунда переговоров.