Главы переговорных делегаций Украины и России секретарь СНБО и бывший министр обороны Рустем Умеров и помощник главы Кремля Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу в стамбульском дворце Чираган.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на источники.

Встреча проходит в формате беседы с глазу на глаз.

"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - сказал источник российского издания.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед стартом переговоров заявили, что рассчитывают "на прекращение огня и мир в регионе".

"Мы желаем, чтобы в ходе третьего раунда переговорного процесса стороны продемонстрировали консультации, сосредоточенные на результате, содержательный разговор. Но окончательным итогом этих переговорных процессов мы желаем, чтобы был установлен мир", - заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Позже появилось видео с переговоров делегаций Украины, России и Турции в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что встреча делегаций состоится сегодня в 19:00.

По мнению газеты The New York Times, компромисс Украины и РФ о мире на переговорах в Стамбуле маловероятен. Основное внимание на них будет уделяться второстепенным вопросам.

Напомним, делегации Украины и России провели уже два раунда переговоров без посредников. Оба прошли в Стамбуле в мае и в июне. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, российская сторона передала украинской тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов об урегулировании конфликта, которые ни Киев, ни Москву не устраивают.