Условия РФ остаются прежними. Путин ответил на ультиматум Трампа
Владимир Путин заявил, что условия РФ для прекращения огня в Украине остаются теми же, что в июне прошлого года.
Напомним, тогда он выдвинул два условия:
- начало вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- заявление Украины об отказе от стремления в НАТО.
Как только начнется вывод войск и прозвучит это заявление, РФ тут же прекратит огонь, сказал в июне 2024 года Путин.
Для долгосрочного урегулирования войны с Украиной Путин озвучил и другие требования: "обеспечение условий для русского языка и православной церкви".
Он также сказал, что "в целом положительно" оценивает результаты переговоров Украины и РФ в Стамбуле, в частности обмены пленными.
При этом отметил, что хотя реакция украинской делегации на предложение Кремля создать три рабочие группы для переговоров "была в целом положительная, пока группы не заработали".
По мнению Путина, эти группы позволят эффективнее вести "обстоятельные разговоры".
"Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике", - заявляет он.
Путин также допустил прекращение переговоров. По его словам, "если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, то Россия может подождать".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Путину 10-дневный срок на прекращение огня в Украине, грозя в противном случае санкциями. По сути, от российского президента сегодня прозвучал ответ на этот "ультиматум".