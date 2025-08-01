Владимир Путин заявил, что условия РФ для прекращения огня в Украине остаются теми же, что в июне прошлого года.

Напомним, тогда он выдвинул два условия:

начало вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

заявление Украины об отказе от стремления в НАТО.

Как только начнется вывод войск и прозвучит это заявление, РФ тут же прекратит огонь, сказал в июне 2024 года Путин.

Для долгосрочного урегулирования войны с Украиной Путин озвучил и другие требования: "обеспечение условий для русского языка и православной церкви".

Он также сказал, что "в целом положительно" оценивает результаты переговоров Украины и РФ в Стамбуле, в частности обмены пленными.

При этом отметил, что хотя реакция украинской делегации на предложение Кремля создать три рабочие группы для переговоров "была в целом положительная, пока группы не заработали".

По мнению Путина, эти группы позволят эффективнее вести "обстоятельные разговоры".

"Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике", - заявляет он.

Путин также допустил прекращение переговоров. По его словам, "если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, то Россия может подождать".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Путину 10-дневный срок на прекращение огня в Украине, грозя в противном случае санкциями. По сути, от российского президента сегодня прозвучал ответ на этот "ультиматум".