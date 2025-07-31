В странах Восточной Европы усиливаются опасения, что президент США Дональд Трамп, несмотря на недавнее ужесточение тона в отношении российского лидера Владимира Путина, предложит ему огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" для прекращения войны в Украине.

Об этом пишет газета Politico.

Также об этом говорят американские эксперты и представители отрасли. Руководители нефтегазовых компаний предупреждают Белый дом о таком развитии событий, одновременно строя планы на случай, если их призывы будут проигнорированы.

Это "кувалда", которая может разрушить экономический барьер Запада вокруг России и "унести с собой американскую энергетику".

По данным источников, одна часть Белого дома желает отдать приоритет мирному соглашению в Украине, вторая считает, что мирное соглашение, допускающее поставки российского газа в Европу, сведет на нет недавние успехи США в области СПГ.

"Конечно, нас беспокоят разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США, - заявил чиновник одной из восточноевропейских стран. - Но мы надеемся, что победим в споре о том, что возвращение к российским энергоносителям было бы ошибкой".

Трубопроводы в Европу пока не возобновляют работу. Однако санкции США против России смягчаются, и часть европейцев обсуждают возобновление импорта российских энергоносителей. Американские инвесторы также обсуждали партнёрство с российскими чиновниками для возобновления поставок газа в Германию.

Напомним, высокопоставленный американский дипломат Джон Келли заявил членам Совета безопасности ООН, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Штаты хотят избежать санкций против России, но не видят прогресса в урегулировании войны в Украине.