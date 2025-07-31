Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты надеются избежать санкций против РФ, но не видят никакого прогресса.

Так глава американской дипломатии рассказал Fox News Radio о перспективах урегулирования в Украине.

"В начале этой недели у нас был разговор с россиянами, не с Путиным, а с некоторыми из его высокопоставленных людей, в надежде достичь взаимопонимания о пути к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе. И я думаю, что больше всего президента беспокоит то, что он делает эти громкие телефонные звонки, где все заявляют: "Мы хотели бы, чтобы это закончилось, если мы найдём выход". А потом он включает новости, и сообщается, что бомбят ещё один город, в том числе и тот, что находится далеко от линии фронта. Поэтому в какой-то момент приходится принимать решение о том, как и сколько продолжать участвовать в усилиях по прекращению огня, если одна из сторон не заинтересована в нём", – сказал Рубио.

"У президента много вариантов. Я имею в виду, что у него есть варианты, как всем известно, санкционировать вторичные продажи нефти, вторичные санкции на продажу российской нефти, которая составляет огромную часть их доходов. Есть банковские, секторальные санкции, которые также были бы очень действенными. Опять же, я думаю, что мы надеемся избежать этого и найти способ остановить боевые действия. Мы считаем, что это лучший путь вперёд. Мы открыты для других вариантов, но лучший – это прекратить стрельбу и начать переговоры. Но пока что с российской стороны не было того, что мы чувствуем, по крайней мере, искренней заинтересованности в достижении этой цели. Поэтому мы будем и дальше готовы участвовать в чём-то подобном, если это станет возможным. Но, очевидно, президент не будет ждать вечно", – добавил госсекретарь США.

Напомним, высокопоставленный американский дипломат Джон Келли заявил 15 членам Совета безопасности ООН, что Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа.

Ранее Трамп сообщил, что десятидневный срок ультиматума для прекращения огня в Украине начался 29 июля. Судя по сообщению США в ООН, Вашингтон будет считать 8 августа последний днём для ответа на ультиматум.

Мы разбирались в отдельном материале, что произойдет после истечения выдвинутого Трампом 10-дневного ультиматума Путину.