Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на глазах теряет авторитет в своей Лейбористской партии.

Об этом написал журнал The Economist в статье, приуроченной к годовщине со дня прихода лейбористов к власти.

"Первый день рождения лейбористского правительства Великобритании, приходящийся на 4 июля, будет унылым праздником без торта", - сказано в публикации.

Журнал пишет, что в опросах лейбористов опережает правая партия Reform UK, поскольку население недовольно тем, что обещания лейбористов сократить очереди в государственных больницах не выполнены. Также властям не удалось найти решение острых проблем нелегальной миграции и нехватки жилья.

Плохо положение не только у партии в стране, но и у премьера внутри партии. Авторитет Стармера просел после бунта лейборитов, случившегося на этой неделе, когда 49 депутатов из партии проголосовали против ключевого законопроекта Стармера о сокращении социальных выплат. В итоге документ отправили на доработку.

"Премьер-министр никогда не выглядел более слабым", - констатировал журнал.

На днях британские СМИ писали, что Стармер может уйти в отставку уже через несколько месяцев.

Он занимает пост премьер-министра Великобритании с лета 2024 года. До него премьером был Риши Сунак, который объявил о своей отставке после поражения на выборах.