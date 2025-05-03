Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на результаты местных выборов, где одержала победу правая партия Reform UK, а лейбористы и консерваторы потерпели поражение.

Соответствующие публикации появились на страницах главы британского правительства в соцсетях.

Стармер заявил, что "понимает" тех, кто голосовал против обеих системных партий.

"Большинство премьер-министров отреагировали бы на эти местные выборы теми же старыми оправданиями. Мой ответ прост: я понимаю. Мы движемся в правильном направлении, но люди должны почувствовать преимущества перемен", – заявил лидер лейбористов.

Как можно видеть по результатам голосования, правящие лейбористы на муниципальных выборах показали худший результат в истории, а Консервативная партия утратила контроль над всеми ранее контролируемыми ею городскими советами.

Ранее в BBC News сообщали, что выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа.

Напомним, перед этим мы писали, что партию Фараджа публично поддерживал соратник президента США Илон Маск.