Британская правая партия Reform UK одержала убедительную победу на местных выборах, разгромив лейбористов и консерваторов.

Об этом пишет местная газета Telegraph.

Автор статьи назвал лидера партии Фарраджа, которого поддерживает президент США Дональд Трамп и его соратники, следующим премьером страны.

"Это наш будущий премьер-министр? Они, конечно, сделают всё, что в их силах, чтобы остановить его, но Найджел Фарадж – чертовски сложный человек. Даже его враги должны признать, что усмирить обе основные партии, которые так долго доминировали в Великобритании, за один день – это настоящий подвиг", – комментирует издание.

Как пишет ВВС, согласно предварительным итогам муниципальных выборов 1 мая, партия Reform UK получает больше мандатов, чем все остальные партии, вместе взятые.

Reform UK удалось победить в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов.

Ранее в BBC утверждали, что выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и лично её лидера.

Напомним, Times писала о роли Британии в российско-украинской войне.