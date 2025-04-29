В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах. Аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

Об этом заявила в Х министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями", - написала она.

Ранее западная пресса сообщала, что Трамп планирует лишить 240 тысяч украинцев в США статуса беженцев. Но представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин тогда заявила, что на данный момент у ведомства нет никаких заявлений. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, Кабмин выделил 150 миллионов гривен на поддержку и возвращение беженцев из-за границы. Правительство обещало, что находящиеся за границей военнообязанные украинцы смогут получить в специальных зарубежных центрах бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на подконтрольных Киеву территориях. Сейчас в странах наибольшего скопления беженцев создаются так называемые Unity Hub – учреждения, что в будущем позволят привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.