Украинскую поп-исполнительницу Тину Кароль уже несколько дней критикуют и высмеивают в соцсетях из-за песни об отсутствии света.

Знаменитость выложила в ТикТоке снятое в полутьме видео, на котором она сидит с чашкой в руках и не совсем впопад открывает рот под собственный трек со следующими словами:

У нас нет света, но у нас есть тепло.

У нас нет тепла, но у нас есть добро.

У нас нет воды, но у нас есть мы -

Мы вместе, мы семья.

И мы победим любое зло,

Потому что любим друг друга

И это всё, это всё.

Многие пользователи записывают свои ироничные видео под этот трек и оставляют негативные комментарии:

"У нас нет света, потому что депутаты украли бабло. Подняли акциз, закрыли границу. Нет воды, не могу смыть в унитазе, но пока нас развлекают такие "певцы", понимаю, что это еще не все".

"У нас нет света, а у депутатов есть. Мужчин пакуют в машины без разрешения, но у нас есть добро. На нас государство насрало, но мы семья. Спасибо за пропагандистскую песню!"

"Тиночка Кароль, это просто издевательство над людьми - выпускать такое говно".

"Как согреть младенца в многоэтажках, когда света нет по 6 часов, и квартира каким-то странным образом не успевает нагреться за те полтора часика, на которые включают свет?"

"Спела - и пошла есть в ресторан, а люди от песни согреются".

"У нас нет света, нет тепла, на чем греть пищу, у нас тоже нет. И в куртках даже спим мы, и в доме +5…"

Ранее мы сообщали, что Украина переходит к режиму отключений света, при котором электроснабжения у бытовых потребителей может не быть более 16 часов в сутки.

В Киеве самая сложная ситуация, причем у многих горожан нет отопления, и эксперт советует таким людям покинуть столицу.