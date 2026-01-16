В некоторых домах Киева электричества и отопления нет уже неделю. Причем отопление отсутствует в первую очередь из-за разрыва труб. Особенно сильно эта проблема затронула новостройки, которыми управляют частные компании.

Об этом пишет издание "Телеграф".

Как сообщает издание со ссылкой на эксперта в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристины Ненно, решение о сливе воды из внутридомовых сетей принимается на основании четких технических рекомендаций. По словам Ненно, при температуре теплоносителя около +8 градусов нужно придерживаться рекомендаций о дальнейших действиях: если показатели опускаются до +3...+4 градусов, решение о сливе системы должно приниматься немедленно. Также отмашку на слив воды дают, когда понимают, что восстановительные работы после обстрела продолжатся дольше, чем время, за которое теплоноситель может сохранять безопасную температуру.

Также решение о сливе зависит от этажности дома. В домах высотой 5-9 этажей теплоснабжающая компания сама обеспечивает теплоноситель и давление собственной насосной группой. В таких домах воду сливали в первую очередь. В домах выше 9 этажей, включая современные жилые комплексы, ответственность теплокоммунэнерго заканчивается на грани балансовой принадлежности. А за сети и насосную группу отвечает либо ОСМД, либо управляющая компания. Именно они принимают решение, сливать или не сливать воду.

Восстановление поврежденных труб может занять минимум месяц, а то и больше.

Управляющий домом - ЖЭК, ОСМД, обслуживающая организация - может понести наказание за неслитую воду, когда из-за этого произошли значительные повреждения системы отопления. В зависимости от масштабов проблем управляющего могут принудить возместить имущественный и моральный вред, наложить на него штраф до 68 тысяч гривен или лишить свободы вплоть до 5 лет.

Ранее мы описывали плачевную ситуацию со светом и трубами в домах киевлян.

Между тем Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам.