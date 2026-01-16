В Украине больше нет ни одной целой электростанции, самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Денис Шмыгаль, с недавних пор занявший должность министра энергетики.

"По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации" - заявил министр.

По его словам, он сам в своем рабочем кабинете сидит в куртке из-за проблем с отоплением.

"Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете", - признался он.

Кроме того, чиновник сообщил, что в домах с электроотоплением свет не будут отключать во время действия графиков. Уже в ближайшее время их отнесут к критической инфраструктуре, сейчас формируются соответствующие списки. Однако во время аварийных отключений света в них все равно не будет.

Шмыгаль добавил, что бизнес должен отключить гирлянды и рекламные вывески.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с просьбой выключить внешнюю рекламу, выключить вывески, подсветки, экраны. Если у вас есть лишнее электричество, лучше отдайте его людям, люди будут вам за это благодарны", - сказал он.

Также Шмыгаль анонсировал увеличение импорта света из ЕС и обвинил "отдельные города" в полном провале подготовки к зиме.

Вероятно, имеется в виду Киев, мэра которого, Виталия Кличко, в последние дни публично ругает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что комендантский час теперь не распространяется на тех, кто направляется в пункты несокрушимости. Премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что это правило действует только в тех областях, где объявлена чрезвычайная ситуация в сфере энергетики.