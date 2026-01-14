Верховная Рада со второй попытки назначила бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра энергетики.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Назначение поддержали 246 народных депутатов, при этом двое проголосовали против, 20 воздержались, а 33 парламентария не голосовали. Во время первого голосования, которое прошло вчера, кандидатура Шмыгаля не получила достаточной поддержки - за назначение проголосовали только 210 народных депутатов. При этом Рада поддержала его отставку с должности министра обороны.

Напомним, что министром обороны вместо Шмыгаля назначили Михаила Федорова. Новый глава Минобороны уже пообещал решить проблему ТЦК. Также Федоров рассказал, что бюджет ведомства находится в минусе на 300 миллиардов гривен.

Подробнее о значении последних кадровых перестановках во власти мы писали в отдельном материале.

