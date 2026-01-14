Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Верховная Рада со второй попытки назначила бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра энергетики.
Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.
Назначение поддержали 246 народных депутатов, при этом двое проголосовали против, 20 воздержались, а 33 парламентария не голосовали. Во время первого голосования, которое прошло вчера, кандидатура Шмыгаля не получила достаточной поддержки - за назначение проголосовали только 210 народных депутатов. При этом Рада поддержала его отставку с должности министра обороны.
Напомним, что министром обороны вместо Шмыгаля назначили Михаила Федорова. Новый глава Минобороны уже пообещал решить проблему ТЦК. Также Федоров рассказал, что бюджет ведомства находится в минусе на 300 миллиардов гривен.
Подробнее о значении последних кадровых перестановках во власти мы писали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.