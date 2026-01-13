В Верховной Раде не хватило голосов депутатов для назначения Дениса Шмыгаля новым министром энергетики.

За утверждение кандидатуры экс-министра обороны проголосовали только 210 депутатов при необходимых 226 голосах. Решение поддержали только 153 "слуги народа", а "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

После провала голосования за назначение Шмыгаля парламенту не хватило голосов, чтобы перейти к назначению Михаила Федорова министром обороны, хотя накануне комитет по вопросам обороны поддержал предложение Владимира Зеленского насчет этого кадрового решения.

Как сообщил народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк, в заседании парламента сначала объявили перерыв, но затем сегодняшнее заседание и вовсе закрыли. Назначить министров обороны и энергетики попытаются завтра, добавил нардеп Железняк.

Напомним, сегодня Рада поддержала отставку Шмыгаля с должности министра обороны, Федорова - с должности министра цифровой трансформации и Василия Малюка - с должности главы Службы безопасности Украины.

Подробнее о значении последних кадровых перестановках во власти мы писали в отдельном материале.