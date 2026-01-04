Зеленский назначил временного главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного главу Государственной пограничной службы.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Временно руководить ведомством будет первый зампред ГПСУ Валерий Вавринюк.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, уволенный накануне президентом Владимиром Зеленским Сергей Дейнеко, который возглавлял погранслужбу, нуждается в лечении. Клименко сообщил, что сделал Дейнеко своим советником.
После завершения курса реабилитации, по словам Клименко, Дейнеко продолжит службу в качестве командира боевого подразделения.
Дейнеко считается человеком экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.
Ранее Зеленский уволил близкого к Ермаку главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.
Напомним, Зеленский не намерен увольнять главкома ВСУ Сырского, но по-прежнему хочет отставки главы СБУ Малюка.
