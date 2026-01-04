Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного главу Государственной пограничной службы.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Временно руководить ведомством будет первый зампред ГПСУ Валерий Вавринюк.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, уволенный накануне президентом Владимиром Зеленским Сергей Дейнеко, который возглавлял погранслужбу, нуждается в лечении. Клименко сообщил, что сделал Дейнеко своим советником.

После завершения курса реабилитации, по словам Клименко, Дейнеко продолжит службу в качестве командира боевого подразделения.

Дейнеко считается человеком экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Зеленский уволил близкого к Ермаку главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.

Напомним, Зеленский не намерен увольнять главкома ВСУ Сырского, но по-прежнему хочет отставки главы СБУ Малюка.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.