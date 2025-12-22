Зеленский заявил, что не будет увольнять главу МИД Сибигу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет увольнять главу министерства иностранных дел Андрея Сибигу.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
По словам главы государства, смена министра не стоит в планах ближайшее время.
"Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра", – сказал он.
При этом Зеленский отметил, что это "исключительно слухи от некоторых депутатов".
Ранее мы писали, что в связи с отставкой Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента были уволены его штатные и внештатные советники и помощники. В их число входили Сергей Лещенко и Михаил Подоляк.
При этом Подоляк уже после отставки Ермака продолжал давать комментарии от лица Офиса президента, в частности, по поводу выборов.
Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.