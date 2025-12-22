Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет увольнять главу министерства иностранных дел Андрея Сибигу.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам главы государства, смена министра не стоит в планах ближайшее время.

"Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра", – сказал он.

При этом Зеленский отметил, что это "исключительно слухи от некоторых депутатов".

Ранее мы писали, что в связи с отставкой Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента были уволены его штатные и внештатные советники и помощники. В их число входили Сергей Лещенко и Михаил Подоляк.

При этом Подоляк уже после отставки Ермака продолжал давать комментарии от лица Офиса президента, в частности, по поводу выборов.

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.

