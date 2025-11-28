Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опубликовал пост в поддержку президента Владимира Зеленского после его решения уволить главу Офиса президента.

Публикация появилась в его Telegram-канале.

"Мы как команда президента поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь крепкие позиции извне", – написал Арахамия.

По его словам, Зеленский четко заявил, что "мы не имеем права отвлекаться на что-либо, кроме защиты Украины".

"Это приоритет номер один для власти, общества, каждого украинца", - говорится в сообщении.

Отметим, что Арахамия считался главным внутриаппаратным противником Ермака и теперь может усилить свое влияние в системе власти.

Ранее мы писали о том, что Андрей Ермак уволен с должности главы Офиса президента после утренних обысков Национального антикоррупционного бюро Украины.

О том, какими будут последствия увольнения Ермака, мы анализировали в отдельном материале.

