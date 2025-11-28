Андрей Ермак уволен с должности главы Офиса президентом после утренних обысков НАБУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Ермак сам написал заявление об отставке, а позже был опубликован президентский указ о его увольнении.

Зеленский также сказал, что состоится "перезагрузка Офиса президента".

По его словам, завтра будут переговоры с возможными кандидатами на замену Ермаку.

Также Зеленский анонсировал переговоры с американцами в ближайшее время. В составе их участников он не указал Ермака, который ранее был главой переговорной группы.

"Скоро будут переговоры, там будут наши представители, это начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - сообщил президент.

Что означают обыски у Ермака, мы разбирали в отдельном материале. Мы писали, что отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также политического контроля над СБУ и ГБР, ведь именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и их действия против НАБУ.