Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал "нехорошей новостью" проведенный детективами НАБУ обыск у главы Офиса президента Андрея Ермака и отметил, что этот инцидент может негативно повлиять на перспективы вступления Украины в ЕС.



Об этом министр заявил на брифинге в Свиноуйсьце, его слова приводит издание wPolityce.

По словам политика, Украина переживает сложный период, а возможные коррупционные проблемы на высшем уровне власти не способствуют текущим мирным переговорам.

"Это нехорошие новости для Польши и Западной Европы, для которых граница безопасности в настоящее время проходит по линии российско-украинского фронта. Мы ожидаем разъяснений. Наша стратегия поддержки Украины остаётся неизменной, поскольку именно в ней заключается наша безопасность. Однако вступление в Европейский Союз невозможно без прозрачности, например, в антикоррупционной политике", - заявил Косиняк-Камыш.

Он выразил надежду, что "героическая оборона Украины, осуществляемая на протяжении последних четырёх лет, не будет омрачена проблемами, вызывающими специфические эмоции, — а эти эмоции, безусловно, будут подогреваться враждебными Украине силами".

Напомним, Еврокомиссия в целом позитивно оценила обыски у Ермака.

