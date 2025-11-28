Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит подозрение главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Также Гончаренко заявил, что в телефоне Ермака, который могут изъять при обыске следователи НАБУ, найдется материалов еще на "170 новых уголовных дел".

"Каждая переписка – это отдельное уголовное производство. Превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания, политические преследования… все адвокаты страны не помогут", - написал депутат "Европейской солидарности".

А по данным другого нардепа из "Голоса" Ярослава Железняка, обыски ведутся не только в столичной квартире чиновника, но и в особняке в элитном ЖК "Династия" в Козине.

Между тем Ермак подтвердил обыски НАБУ в своей квартире. В своем Телеграме он написал, что оказывает детективам полное содействие.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", - сказано в публикации главы Офиса президента.

О подоплеке обысков мы писали в отдельном материале. В политических кругах многие и связывают следственные действия у Ермака с давлением Вашингтона, который с помощью НАБУ дает понять Владимиру Зеленскому, что ситуация с мирными переговорами серьезная и пора корректировать позицию по условиям мира.