Национальное антикоррупционное бюро Украины анонсировало новые подозрения по делу бизнесмена Тимура Миндича в ближайшее время.

Об этом глава НАБУ Семен Кривонос рассказал на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Директор ведомства заявил, что новые подозрения, вероятно, будут касаться уже не энергетики.

"Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная", — заявил Кривонос.

Он отрицает, что публикация аудиозаписей разговоров Миндича и сообщников остановилась "из-за геополитики".

"Мы же не сериал снимали, а публикуем то, что сейчас поможет следствию. Мы не остановили работу и публикацию из-за геополитики, нет никакого давления. Когда потребуется для расследования, сделаем", - пообещал Кривонос.

А народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на слова главы НАБУ сообщил, что у бюро возникли вопросы к Госпогранслужбе относительно законности выезда Миндича за границу накануне обысков.

"Мы нашли талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква "К" – контроль стоит. Документируем, кто на контроль пограничнику ставил этого товарища, чтобы он быстренько уехал", - передал слова Кривоноса нардеп.

Миндич и его бизнес-партнер Александр Цукерман выехали через пункт пропуска "Грушев", преодолев его буквально за несколько десятков минут, добавил нардеп Ярослав Железняк.

"Я несколько раз проходил его, там всегда очереди по несколько часов. А здесь прям так быстро", - отметил депутат.

Напомним, Миндич и Цукерман объявлены в розыск на территории Украины.



Ранее в ГПСУ заявили, что Миндич сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей, то есть по украинскому паспорту. Под санкции же он попал как гражданин Израиля.