Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут очередную встречу с американцами в США.

Об этом сообщил Умеров в своём телеграм-канале.

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно", - написал Умеров.

По его словам, в ходе этой встречи украинская делегация "рассчитывает на переход от консультаций к практическим решениям".

Ранее Умеров сообщил, что по итогам переговоров с Белым домом представит набросок мирного соглашения Зеленскому.

Война в Украине идёт 1397-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 21 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ продвинулись к востоку от Мирнограда, который уже полностью находится в серой зоне. Противник начал систематически бить по сухопутной транспортной инфраструктуре на юго-западе Одесской области, пытаясь отрезать дунайские порты от остальной территории Украины. В Ровенской области ночным воздушным ударом был повреждён по объект энергетики. Власти Сумской области объявили об расширенной эвакуации из Краснопольского района. В Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с Макроном при наличии заинтересованности французской стороны.

