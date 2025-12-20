Соединенные Штаты Америки предлагают прямые переговоры с участием Украины и России, а также Вашингтона.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По его словам, речь об этом шла на встрече главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями США. При этом Зеленский от себя добавил, что на такую встречу нужно пригласить и европейцев.

"Они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, россияне, и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Почему говорю "наверное" - ну было бы логично провести такую общую встречу", - заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что к таким переговорам имеет смысл переходить только после понимания итогов диалога между Киевом и Вашингтоном.

"Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением", - сказал президент.

Он также отметил, что сегодня ожидает позиции США после консультаций с российской стороной.

Напомним, сегодня в Майами проходят переговоры между спецпредставителями США и РФ Джаредом Кушнером, Стивеном Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Западная пресса сообщает, что к переговорам также присоединится госсекретарь США Марко Рубио.