Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев направляется в Майами для встречи со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источника, знакомого с подготовкой визита.

По информации издания, в пятницу в Майами у американской стороны также прошла отдельная встреча с украинским переговорщиком Рустемом Умеровым.

Источник подчеркнул, что любые контакты между Дмитриевым и украинской стороной исключены.

"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", — заявил собеседник агентства.

Сам Дмитриев уже подтвердил, что он на пути в Майами, где встретится с Уиткоффом и Кушнером.

"По пути в Майами", - написал спецпредставитель Владимира Путина нна своей странице в социальной сети Х.

Ранее западные СМИ уже писали, что в Майами состоятся переговоры команды президента США Дональда Трампа с российской и украинской делегациями. Встречи состоятся по очереди, планов организации трёхсторонней встречи нет.

Напомним, несколько СМИ сообщили, что в обновлённый мирный план американцы добавили гарантии безопасности, включающие размещение войск НАТО в Украине, против чего давно публично выступает Москва. Официально эту информацию не подтверждали. В отдельном материале мы разбирали, согласился ли Трамп на ввод войск НАТО в Украину.