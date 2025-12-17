Соединенные Штаты и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Речь идет о пакете договоренностей, призванных сдержать возможную новую агрессию после окончания войны.

Документы не публиковались, но, по данным источников издания, по ним в целом достигнуто согласие между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами.

Один из ключевых элементов - юридически обязывающие гарантии безопасности, по своей логике близкие к пятой статье НАТО, но без формального членства Украины в Альянсе. США, по словам источников, готовы вынести эти гарантии на ратификацию через сенат, а европейские страны - оформить их в соответствии со своими внутренними процедурами.

Отдельный закрытый документ содержит детальные сценарии реагирования на возможную новую атаку РФ. В нем прописано, как США и Европа должны действовать в случае попыток повторного вторжения. Источники подчеркивают, что речь идет о конкретных и прикладных механизмах, а не о политических декларациях.

Американские войска в Украину направлять не планируется. Вместо этого США берут на себя ведущую роль в разведке и мониторинге. Американские системы должны отслеживать соблюдение перемирия, выявлять подготовку атак, фиксировать возможные провокации и предотвращать эскалацию.

Европейская часть плана предусматривает размещение сил внутри Украины вне формата НАТО. Эти подразделения предполагается разместить в западных регионах страны, вдали от линии прекращения огня, для дополнительного сдерживания. Американские чиновники в комментарии NYT "выразили уверенность, несмотря на публичные заявления г-на Путина, что он в конечном итоге примет присутствие европейских сил в Украине, не действующих под эгидой НАТО".

Какие страны могут разместить войска в Украине, источники издания не назвали.

Отметим, что США официально не подтверждали согласие на размещение европейских войск в Украине. В первоначальном плане Трампа говорилось, что войска стран НАТО в Украине не размещаются. В Москве уже заявляли, что для них будет неприемлем любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины.

Еще один элемент договоренностей, по версии NYT - сохранение крупной украинской армии. В документах заложен ориентир на армию мирного времени численностью около 800 тысяч человек с постоянной поддержкой в вооружении и подготовке. По словам источников, перечень необходимого вооружения и помощи прописан достаточно конкретно.

По информации NYT, эти гарантии безопасности увязываются с готовностью Киева пойти на территориальные уступки и отказаться от курса на формальное вступление в НАТО.

При этом в США признают, что "территориальный вопрос остается препятствием" (судя по всему, речь о том, что Украина не хочет отводить войска из Донбасса - Ред.).

При этом в статье фактически подтверждается вывод, который мы сделали вчера: что американцы предложили Зеленскому уступку территории в обмен на гарантии безопасности.

Напомним, накануне колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус усомнился, что США и Европа ратифицируют в законодательных органах гарантии безопасности для Украины.

А западные СМИ сообщили, что предложение США о гарантиях безопасности для Украины действует до католического Рождества.