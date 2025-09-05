Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия может атаковать войска стран НАТО, если они появятся на территории Украины.

Об этом глава Кремля сказал на Восточном экономическом форуме.

"Если там будут появляться какие-то войска – особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий – исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины, вот и всё. Потому что если эти договорённости будут достигнуты, то никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объёме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - заявил Путин.

Он добавил, что "гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины, и РФ будет их уважать", а также Москва станет "в полном объеме соблюдать мирные договоренности об Украине, когда они будут достигнуты".

Также Путин сообщил, что пока не созванивался с президентом США Дональдом Трампом после встречи "коалиции желающих" в Европе.

Еще он заявил, что "не видит большого смысла в прямых контактах" с Владимиром Зеленским, но готов к ним. Он считает, что "сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно".

Лучшим местом для встречи с представителем Украины он назвал Москву. Он заверил, что Россия "дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве".

"Еще недавно Киев исключал возможности прямых контактов с Москвой, а сейчас просит о них", - отметил Путин.

Ранее на том же форуме Дмитрий Песков говорил, что Россия против размещения западных военных контингентов на территории Украины и считает такой вариант обеспечения гарантий безопасности неприемлемым.

Что касается встречи президентов в Москве, то Зеленский отказывается туда ехать. Журналисты считают, что он отправится туда, если ему прикажет президент США.