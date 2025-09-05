Россия против размещения западных военных контингентов на территории Украины и считает такой вариант обеспечения гарантий безопасности неприемлемым.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме, комментируя РИА "Новости" планы "коалиции желающих".

По его словам, все необходимые для гарантий положения уже содержались в договоренностях, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

"Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Когда стали нарушаться основы гарантий безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ. И конечно, эти гарантии в ходе процесса урегулирования и нам, и украинцам должны быть предоставлены", - сказал Песков.

Он также допустил повышение уровня российской делегации в Стамбуле "до политического".

Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров, включая трехсторонние встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, но добавил, что "подобные встречи должны организовываться".

При этом представитель Кремля обвинил европейские страны в том, что они мешают урегулированию.

"Мы видим продолжение попыток сделать из Украины центр всего антирусского", - сказал Песков.

Ранее о том, что Россия отвергает идею миротворцев из стран НАТО в Украине, заявлял заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С подобной критикой этой идеи выступали и другие политики.

Несмотря на это в Европе настойчиво обсуждают развёртывание иностранных войск в Украине после войны.