В Европе обсуждают заморозку войны в Украине по линии фронта, послевоенное обеспечение безопасности неба и Чёрного моря вдоль побережья, а также развёртывание "сил обеспечения безопасности" на земле.

Об этом сообщает газета The Wasgington Post со ссылкой на источники.

Как сказали собеседники издания, послевоенное обеспечение безопасности может носить "демонстрационный" характер и включать размещение войск вдали от линии фронта, а также иметь элемент "регенерации", под которым подразумевается обучение, восстановление и усиление ВСУ.

Силы под руководством Франции и Великобритании могут быть размещены в ключевых точках, таких как центры городов и порты.

При этом издание напоминает, что Москва против отправки войск стран НАТО в Украину.

В Европе обсуждают и отправку миротворцев ООН или других наблюдателей, возможно, из стран, которые Россия считает более дружественными. Европейцы также стремятся привлечь партнёров из Канады, Турции и Японии.

Однако европейцы пока не могут прийти к единому мнению о том, что именно они готовы сделать. Им сложно определить конкретный вклад каждой столицы, поскольку некоторые лидеры ощущают политическую опасность в том, чтобы подвергать риску жизни солдат.

Ключевую роль в послевоенной картине, по мнению европейцев, должны играть военно-воздушные силы и разведывательные ресурсы США. Но конечное решение американцами еще не принято.

"Есть разница между предложением и согласием. Это решение президента. Он ещё не принял решения", - сказал газете американский чиновник.

О вероятных гарантиях безопасности, которые может предоставить Европа, написал и немецкий Der Spiegel.

По его данным, наиболее реалистичным вариантом считается "перестраховочная миссия" - то есть отправка в Украину подразделений стран НАТО для обучения ВСУ, но размещение тренировочных лагерей далеко за линией фронта. Речь идет о нескольких десятках тысяч военных из стран Европы.

"Военные признают, что подобные многонациональные силы не окажут немедленного сдерживающего эффекта. Однако есть надежда, что само присутствие европейских солдат вселит в Украину серьёзную уверенность и сможет удержать Россию от дальнейшего нападения. Такая миссия потребует нескольких десятков тысяч военнослужащих из европейских стран", - говорится в статье.

Менее вероятный вариант - это исключительно наблюдательная миссия, которая будет лишь контролировать выполнение мирного соглашения и потребует небольшого военного компонента. Но этот вариант "практически не даёт Украине никаких военных гарантий", а потому считается маловероятным.

Обеспечение всеобъемлющей военной безопасности линии фронта также считается в значительной степени нереалистичным, поскольку потребует отправки не менее 150 тысяч военных с поддержкой с воздуха. Как будет обеспечиваться тишина на линии фронта, этот проект не объясняет.

Ранее СМИ писали, что гарантии безопасности Киеву могут включать демилитаризованную зону, которую будут патрулировать войска третьей страны, согласованной Украиной и Россией.

Между тем сегодня Эмманюэль Макрон объявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена и осталось одобрить их на уровне лидеров.