Гарантии безопасности Украине могут включать демилитаризованную зону, которую будут патрулировать войска третьей страны, согласованной Украиной и Россией.

Об этом сообщают источники газеты Financial Times, знакомые с дискуссиями.

Также европейская "коалиция желающих" предполагает , что её войска при этом могут быть развернуты в глубине территории Украины как третья линия защиты. Перед этой линией должен находиться "щит" из украинских войск.

Согласны ли США и Россия на такую схему, в статье не уточняется. РФ на данный момент выступает против размещения любых западных сил в Украине.

При этом США не хотят давать Украине свои прямые гарантии безопасности, но согласились помочь "коалиции желающих" разведданными и воздушной поддержкой, пишет FT со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Как сказали изданию представители Киева и Европы, американские чиновники заявили им, что Америка готова предоставить "стратегические средства обеспечения", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, средства командования и управления, а также средства ПВО, которая, впрочем, должна быть развернута под руководством не Штатов, а Европы.

Отметим, что в Вашингтоне официального своего согласия на такую схему не подтверждали.

Ранее стало известно, что около десятка стран готовы отправить в Украину свои войска после подписания мирного соглашения.