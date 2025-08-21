Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров стран Европейского союза и Владимира Зеленского предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, которые не понравились присутствующим, сообщает "ЗН" со ссылкой на источник.

По данным источника, первый вариант предполагает гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. Как заявил источник, после слов Вэнса настроение присутствующих сразу же упало, так как подобная схема подразумевала, что все, кто берет на себя такую ответственность, обязуются поставлять не только оружие, но и военную силу. Но союзники по НАТО сейчас к такому явно не готовы.

Второй вариант – усиление ВСУ за счет наращивания численности украинских войск, называется целевая цифра в 350-400 тысяч человек. Под данным источника, Вэнс сразу же подчеркнул, что США не будут финансировать ВСУ, но готовы продавать вооружение для них через европейские страны. Этот вариант также расстроил европейцев из-за перспектив огромных расходов, добавил источник украинского издания.

Ранее стало известно, что Кремль хочет убедить США отказаться от отправки войск в Украину и уйти от встречи президентов, а также о том, что около десятка стран готовы отправить в Украину свои войска после подписания мирного соглашения.