Сегодняшняя, пробудившаяся после довольно длительной паузы, активность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении близкого окружения президента Украины Владимира Зеленского (вручение подозрений сразу нескольким депутатам от "Слуги народа"), совпала с его отъездом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в США. Это, естественно, тут же породило множество версий, о том, что таким образом президенту Украины некие силы посылают некие сигналы по поводу переговорного процесса (мы об этом писали в отдельном материале).



Однако у действий НАБУ и САП есть и вполне очевидное внутриполитическое объяснение – это попытка "антизеленской коалиции" (ориентированные на Демпартию США и европейцев грантовые структуры, близкие к ним политики и СМИ, ключевые сотрудники и руководители НАБУ и САП, а также Петр Порошенко, Игорь Коломойский и ряд других обиженных Зеленским фигур) сделать то, что у нее не получилось после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. А именно – выбить из-под Зеленского контроль над парламентом, а значит и над правительством. То есть забрать у него реальную власть (по Конституции у президента меньше полномочий, чем у Кабмина).



Посредством коррупционного скандала "коалиции" удалось нанести серьезный информационно-политический удар по президенту, добиться бегства его "кошелька" Тимура Миндича и отставки ближайшего и важнейшего соратника - Ермака.



После чего в планах был раскол "Слуг народа" и формирование нового большинства и нового правительства.



Однако этого не произошло.



Во-первых, взятая антикоррупционерами пауза в раскрутке скандала дала Зеленскому надежду, что скоро все забудется (исходя из принципа "любая новость на войне не живет больше недели"), а потому на какие-либо серьезные уступки идти не надо, а можно будет сохранить прежнюю структуру власти, только заменив Миндича на Шефира, а Ермаку позволив и далее рулить из-за кулис. Тем более, что параллельно Зеленский снова начал отрабатывать тему "защиты национальных интересов перед лицом давления Трампа", призывая общество в столь трудный момент "сплотиться вокруг своего военного лидера". Силовики из СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора хоть и подавали сигналы, что не намерены более наносить по антикоррупционерам удары по приказу Банковой, сохраняли, однако, лояльность Зеленскому. Да и в то, что ОП и правоохранительные органы из его вертикали полностью отказались от намерений контратаковать НАБУ и САП многие не верили.



Во-вторых, неожиданной проблемой для "антизеленской коалиции" стала позиция главы фракции СН Давида Арахамии, которого она ранее считала своим союзником в борьбе с Банковой. Но, добившись отставки Ермака, Арахамия не стал играть в игры по переформатированию большинства, а наоборот приложил немало усилий, чтобы существующее большинство укрепить, заодно отбив попытки начать "чистку" правительства (например, заблокировал попытку уволить вице-премьера Алексея Кулебу). Более того, после отставки Ермака, впервые с момента создания монобольшинства, фракция "Слуга народа" стала обретать определенную субъектность. Правительство все больше начало прислушиваться к депутатам, также в Раду фактически спустили кадровые решения по заполнению вакансий в правительстве (что ранее было почти всегда прерогативой ОП – не де-юре, а де-факто). Естественно, что променять наметившийся столь заманчивый тренд на непонятные перспективы создания новой коалиции, тем более с такими персонажами как Порошенко, Арахамия не хотел - так же, как и большинство депутатов СН.



Таким образом, к концу декабря возникло ощущение, что Зеленский смог оправиться от коррупционного скандала и худо-бедно восстановил контроль над политической ситуацией.



Однако мы уже писали, что это ощущение могло быть очень обманчивым и держалось исключительно на том, что НАБУ и САП взяли паузу в разоблачениях окружения президента. Причем пауза эта, вполне возможно, была связана с ожиданием от Зеленского неких шагов (например, по согласию на формирование нового правительства) и после того, как все убедились, что он эти шаги предпринимать не намерен, последовал новый удар.

С учетом того, что, по сообщениям СМИ, близкого к Зеленскому и Шефиру депутата Юрия Киселя НАБУ прослушивало два года, на пленках есть записи с самим Шефиром, а также получение депутатами зарплат в конвертах, потенциальными фигурантами нового дела могут оказаться многие депутаты президентской фракции, причем из наиболее верной Зеленскому ее части – так называемого "криворожского призыва" (давние друзья и соратники президента со времен "Квартала" вроде Юзика).



Потенциально это даст "антизеленской коалиции" возможность попытаться расколоть фракцию СН и вернуться к идее формирования нового большинства.



Но практически такой план реализовать будет трудно даже под угрозой уголовных дел против десятка-другого депутатов. Особенно с учетом того, что, скорее всего, получившие "пидозры" выйдут на свободу под залог, как и прочие фигуранты коррупционных дел из близкого окружения президента (средств для этого в "общаке" наверняка хватит), что может в принципе девальвировать эффект от вручения подозрения от НАБУ в качестве инструмента устрашения и принуждения. Но главная проблема "коалиции" в другом - у нее нет сил для того, чтобы в нынешней Раде сформировать свое большинство. Большая часть не только "слуг народа", но и представителей иных депутатских групп под ее флаги переходить не хочет. Хотя, конечно, активность НАБУ может вызвать определенное брожение в "Слуге народа" и создать еще большие трудности со сбором голосов в Раде, однако этого не будет достаточно для масштабного раскола. Тем более, что непонятно "под кого колоться". Кто персонально должен стать новым "центром власти", вокруг которого сформируется новое большинство? Порошенко? Шансов найти поддержку в Раде - ноль. Залужный? Но он то ли в Лондоне, то ли на Карибах (если верить нардепу Марьяне Безуглой). Буданов? Фигура чуждая и максимально опасная для "коалиции". Федоров и Арахамия? Пока они не решаются на игру вопреки воле президента.



Для того, чтобы организовать масштабную раскачку фракции СН и всей вертикали власти, из-за чего Зеленский согласился бы на новое правительство (то есть, по сути, согласился бы отдать власть) антикоррупционеры должны нанести куда более сильные удары по президенту и его ближайшему окружению, чем обыски и вручение подозрений нескольким депутатам. Это могут быть, например, подозрения Ермаку и Шефиру, а также действующему премьер-министру Юлии Свириденко. Плюс к тому - публикация пленок с самим Зеленским (если они действительно существуют). И если к этому добавится еще и сильное внешнее давление (чтобы не допустить возможные ответные действия Банковой), то тогда есть вероятность, что Зеленский решит прекратить сопротивление и сделает все, что ему скажут (или уйдет в отставку).



В противном случае, ситуация перейдет в состояние патовой. С одной стороны, Зеленский будет продолжать беспомощно смотреть, как его друзьям вручают "пидозры" (хотя у него самого есть иммунитет от уголовного преследования), а в Раде обостряется нехватка голосов. С другой стороны и "коалиция" не будет иметь достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.



Но, как показывает практика, патовая ситуация в политике долго не продолжается. Рано или поздно весы качнутся в какую-либо сторону.



И на это, безусловно, также повлияет как ситуация на фронте и в тылу, так и ход переговоров о завершении войны. Собственно, эти факторы потенциально могут оказать воздействие на внутриполитическую ситуацию даже куда больше, чем активность НАБУ.