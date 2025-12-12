Национальное антикоррупционное бюро Украины могло записать разговоры бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского и одного из трех его ближайших друзей и соратников Сергея Шефира (два других - это Тимур Миндич и Андрей Ермак).

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По данным издания, недавно детективы демонтировали аппаратуру, с помощью которой более двух лет записывали народного депутата из "Слуги народа" Юрия Киселя. При этом запись Киселя вели в рамках другого дела, а не расследования "Мидас", но тоже связанного с коррупцией в высших кругах власти. Демонтаж прослушивающей аппаратуры может означать уверенность детективов НАБУ в том, что они получили уже достаточно информации по делу и в ближайшее время могут обнародовать записи разговоров.

Кисель очень близок с Шефиром и за период прослушивания неоднократно общался с ним и другими людьми из орбиты Банковой.

Нардеп Кисель

Кисель известен тем, что его жена купила у Зеленского дом и земельный участок в Иванковичах, что в 50 километрах от Конча-Заспы. Помощником Киселя работает Никита Шефир - сын Сергея Шефира.

Отметим, что соучредитель студии "Квартал 95" Шефир фигурирует в деле Миндича и обсуждал с его фигурантами внесение залога за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

До войны мы подробно рассказывали, кто такой Шефир.